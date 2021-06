1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

中国の4月末時点の米国債保有残高は2カ月連続の減少となる一方、海外勢全体の保有は増加した。米財務省が15日発表した 統計で明らかになった。

中国の保有残高は1兆960億ドル(約120兆6000億円)と、前月比43億ドル減少した。中国の米国債保有は外国勢としては日本に次いで2番目に多い。

日本の米国債保有残高は1兆2770億ドルと、364億ドル増えた。

海外勢の米国債保有残高は418億ドル増加して7兆700億ドル。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数によると、ドルは4月に約1.7%下落した。

原題:

China’s Holdings of U.S. Treasuries Declined in April(抜粋)