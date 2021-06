ＥＵ、ＪＰモルガンなど10社を復興債のシンジケート団から除外－報道

欧州連合(EU)は8000億ユーロ(約106兆6500億円)規模の欧州の「復興債」発行に関する業務から10銀行を除外した。過去の競争法違反が理由だという。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい関係者の話を基に報じた。

除外された銀行はJPモルガン・チェースやシティグループ、バンク・オブ・アメリカ(BofA)、バークレイズなど。EUの行政執行機関である欧州委員会の報道官は、EUの競争法に違反していたことが分かった銀行はシンジケート団に参加できないと述べた。

EUは15日、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)からの回復を支える「ネクストジェネレーションEU(NGEU)」プログラムのための初の債券を発行したが、これらの銀行はシンジケート団に含まれていなかった。

ナティクシス、野村、ナットウエスト、ウニクレディト、ドイツ銀行、クレディ・アグリコルも除外の対象。

EU、初の「復興債」で200億ユーロ調達-需要旺盛で当初予想の2倍

原題:

EU Freezes JPMorgan, Citi, 8 Others Out of Bond Sales: FT(抜粋)