インフレは一時的､米テーパリングは平和的と投資家予想-ＢｏｆＡ調査

米銀バンク・オブ・アメリカ(BofA)が実施した6月のファンドマネジャー調査では、成長は持続しインフレは一時的、米連邦準備制度のテーパリング(資産購入の段階的縮小)は平和的に行われるとの予想が示された。それでも、インフレとテーパータントラムが最大のリスク要因に挙がった。

インフレ「一時的」の根拠は雇用-賃金・物価スパイラル起こり得ず

マイケル・ハートネット氏率いるストラテジストらによると、最大の「オーバーウエート」は銀行株の30%で、素材株(23%)や工業株など循環銘柄もオーバーウエートになっている。テクノロジー株へのエクスポージャーは22%と、前月の11%から倍増した。一方で、公益株のアンダーウエートは2017年2月以来最大。

回答者の63%が、米当局は8月か9月にテーパリングを示唆すると予想。インフレが一時的と見なす回答は72%、少なくとも2024年まではリセッション(景気後退)がないとの予想は68%だった。また、10年物米国債利回りが2%を超えると株式に悪影響が出るとの見方が大勢を占めた。

債券への配分はマイナス69%と3年ぶりの低さ。株式は年初来の高水準となる61%に増えた。最も「集中している取引」としては商品のロングがビットコインのロングを抜いた。81%がビットコインはバブルと回答した。

調査は合計運用資産6670億ドル(約73兆4200億円)の運用者224人を対象に今月4-10日に実施した。

原題:

BofA Says Investors Are Positioned for Transitory Inflation(抜粋)