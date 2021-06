14日のロンドン金属取引所(LME)の銅相場は下落。将来の金融政策の手掛かりとなる可能性がある米連邦公開市場委員会(FOMC)の会合を前に、米国債相場の上昇が失速した。

景気刺激策と低金利が今年の非鉄金属の上げを後押ししてきたが、投資家は経済成長とインフレが米金融当局の刺激策解除につながると警戒している。11日発表の米データによれば、マネーマネジャーは先週、銅のロングポジションを縮小した。

LMEの銅相場(3カ月物)は0.3%安の1トン=9971.50ドルで終了。ニッケルは上昇した。

