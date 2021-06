ロシア中銀、0.5ポイント利上げ－インフレ高水準で追加利上げも示唆

ロシア中央銀行は11日、政策金利引き上げを発表した。3会合連続の利上げで政策金利は1年余りで最高となった。新型コロナウイルス禍からの景気回復と世界的な食料価格高騰が相まって、インフレは予想を上回る勢いで加速している。

中銀は1週間物レポ金利を0.5ポイント引き上げ5.5%とした。ブルームバーグが実施した調査でエコノミスト36人中30人が予想した通りだった。残りはより小幅な利上げを見込んでいた。

ロシアの消費者物価上昇率は4年余りで初めて6%を突破。中銀は3月以降、合計1.25ポイントの利上げを実施したが、インフレ率は依然として中銀目標の4%を大きく上回っている。

中銀は声明で、今後数回の会合で利上げが必要になる可能性があるとし、追加利上げを示唆した。

Four-Year High Russian inflation accelerated above 6% for first time since Oct. 2016 Sources: Federal Statistics Service, Bank of Russia

