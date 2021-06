ＥＣＢ、インフレ率３％突破なら政策見直し必要－ホルツマン氏

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのホルツマン・オーストリア中銀総裁は11日、ユーロ圏のインフレ率が3%を超えた場合、ECBは金融政策アプローチを見直す必要があるとの考えを示した。

ホルツマン総裁は記者会見で、見直しがどのような結果になるかについて語るのは時期尚早だと述べた。金融政策当局者は米国のインフレ加速の影響を注視していると付け加えた。

仕入れ価格動向のインフレ期待への影響は想定以下だったと指摘。ユーロ圏あるいはオーストリアで、インフレが賃金上昇を引き起こしている兆しはまだないとも語った。

また、クノット・オランダ中銀総裁は、インフレ見通しに幾分の上振れリスクが入り込みつつあるとの見方を示した。その上で、ECBにはインフレをコントロールする能力があると明言した。

