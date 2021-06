いわゆる「ミーム銘柄」を空売りしていたことで今年、打撃を受けた米国のヘッジファンド、メルビン・キャピタルとライト・ストリート・キャピタルが5月にさらなる損失を被ったと英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

同紙が匿名の関係者の話として伝えたところによると、メルビンの5月成績はマイナス4%で、年初来ではマイナス44.7%になった。

また、投資家に送付された資料によればライト・ストリートの旗艦ファンドは5月に3%、年初来では20.1%のマイナスになっているという。

メルビンとライト・ストリートはFTに対しコメントを控えた。

原題:

U.S. Hedge Funds Melvin, Light Street Suffer Losses in May: FT(抜粋)