米上院の超党派議員グループは10日、米国のインフラとエネルギー技術を最新化する投資計画の合意取りまとめに向け誠実に取り組んだ結果、超党派合意に達したと明らかにした。同グループは民主、共和5人ずつの計10人で構成。

ロムニー議員らは声明で、「われわれのアプローチについて同僚議員やホワイトハウスと議論しており、これが両党から幅広い支持を得るための叩き台となって、米国のインフラの必要性を満たすことができると引き続き楽観している」と述べた。財源については増税は含まれないという。

事情に詳しい関係者1人は合意案のコストについて、8年間で1兆2000億ドル(約131兆円)になると述べた。

原題:Infrastructure Agreement Reached by Bipartisan Group of Senators、Infrastructure Deal Reached by Bipartisan Group Would Cost $1.2t(抜粋)