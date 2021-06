米政府は10日、イラン国営石油(NIOC)の元社長アーマド・ガレバニ氏を含む数人に対する一部制裁を解除すると 明らかにした。イランの石油生産のさらなる回復に道を開く可能性がある。

これを受け、ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物7月限は一時1.8%安に下落。その後、値を戻した。

原題:Correct: U.S. Lifts Some Sanctions on Former Oil Official, Oil Drops as Sanctions Lifted on Former Iran Official (Correct)(抜粋)