ＥＣＢ、取引の薄い夏季の債券購入ニーズ巡り意見分かれる－関係者

欧州中央銀行(ECB)が10日開いた政策委員会会合では、金融市場の流動性が細る夏季の債券購入規模について意見が分かれた。協議内容を知る複数の当局者が明らかにした。

この当局者によると、政策委員の数人はユーロ圏のインフレに上振れリスクがあるとの見方も会合で提起した。会合は非公開だとして当局者は匿名を条件に語った。

今回の会合で、ECB政策委員会は経済見通しを大幅に上方修正する一方で、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の購入を「年初の数カ月を著しく上回るペース」で続けると決定。ラガルド総裁は記者会見で、意見の相違があったと認めていた。

ECB、緊急購入の高ぺース維持-リスク認識は2018年以来の明るさ

“There was debate on the pace of purchase, on some of the analytical aspects on the use of our instruments. So I use the words broadly agreed. There was here and there a couple of diverging views and not unanimous consent across the board.”