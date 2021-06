中国外務省の汪文斌報道官は10日、新型コロナウイルスの起源解明には数十年、あるいはそれ以上を要する可能性があると述べた。

汪報道官は北京で開いた定例記者会見で、武漢ウイルス研究所からのコロナ流出説はうわさにすぎないとも主張した。

原題:

China Says It Could Take Decades or Longer to Find Virus Origin(抜粋)