中国のファイナンス規模、５月は横ばい－中銀の緩和措置縮小は緩やか

中国の5月の信用拡大ペースは急激に落ち込んだ4月からほぼ横ばいだった。中国人民銀行(中央銀行)はリスクを避けるため、緩やかなペースで景気刺激的な措置の縮小を図っている。

中国の信用拡大、4月は減速-ファイナンス規模やM2も予想下回る

人民銀が10日発表した統計によると、5月の経済全体のファイナンス規模は1兆9000億元(約32兆5600億円)と、4月とほぼ同水準になった。前年同月は3兆2000億元、5月のエコノミスト予想は2兆元(中央値)だった。

同国の銀行が5月に実施した新規融資は1兆5000億元で、こちらも4月から横ばいだった。エコノミストは1兆4000億元を見込んでいた。

5月のマネーサプライ(通貨供給量)統計では、M2が前年同月比8.3%増えた。4月は同8.1%増と、2019年7月以来の低い伸びだった。

