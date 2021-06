中国湖北省の武漢ウイルス研究所ではこれまでに新型コロナウイルスに感染したスタッフはいないと、中国国営英字紙チャイナ・デーリーが同研究所に所属する複数の専門家を引用して 報じた。

それによると、これら匿名の専門家は同研究所から新型コロナウイルスが流出したとの説をあらためて否定するとともに、西側諸国が流出を裏付ける証拠を持っているなら公表できるはずだと述べた。

原題:

Wuhan Institute Says No Staff Ever Contracted Covid-19: Daily(抜粋)