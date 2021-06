暗号資産(仮想通貨)ビットコインがニューヨーク時間9日の取引で3万7000ドル前後を回復する中で、ブルームバーグ・ギャラクシー・クリプト指数は一時8.4%上昇し、6.2%高で終了した。株式市場の関連銘柄も反発した。

9日の米株市場では、デジタル資産テクノロジーのライオット・ブロックチェーンが一時17.9%値上がりした後、11.9%高で取引を終えた。同業のマラソン・デジタル・ホールディングスも一時15.2%上げ、10.6%高で終了した。

米最大の交換業者コインベース・グローバルの株価は終値ベースで1.7%高、データ分析ソフトウエアのマイクロストラテジーは11.7%高、ビット・デジタルも7.8%高となった。

原題:Crypto Stocks Gain as Bitcoin Jumps Most in 2 Weeks (1)(抜粋)