英中銀ホールデン氏、金融政策の蛇口を閉め始める必要がある可能性

イングランド銀行(英中央銀行)のチーフエコノミストを務めるアンディー・ホールデン氏は、英経済は「絶好調」との認識を示し、英国の労働者が賃金の引き上げなどを求める可能性を指摘した。

ホールデン氏はLBCラジオとのインタビューで、新型コロナウイルス対策の制限が21日に解除されれば経済にさらなる追い風になるだろうと語った。

賃金とコストが上昇しつつある兆候が見られるとし、消費者物価の上昇がこれに大きく遅れることはないだろうとの見解を示した。その上で、インフレの高まりが根付くのを避けるのが重要だと指摘し、従って中銀は金融政策の蛇口を閉め始める必要があるかもしれないと述べた。

同氏の発言を受けてポンドは対ドルで上昇し、一時0.2%高の1.4183ドルとなった。

