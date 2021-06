韓国銀行(中央銀行)が9日発表した1-3月(第1四半期)の国内総生産(GDP)は前期比1.7%増加した。速報値の1.6%増から上向き改定された。

前年同期比では1.9%増(速報値1.8%増)

製造業は前期比3.8%増、前年同期比4.1%増にそれぞれ改定

原題:S. Korea’s First Quarter GDP Rise 1.9% Y/y (Table) 、 South Korea’s Unemployment Rate Unexpectedly Edges Up in May(抜粋)