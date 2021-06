米国、日本への渡航警戒レベル引き下げ－「中止｣から｢再検討｣に

米国務省は8日、日本への渡航警戒レベルを4段階中の上から2番目であるレベル3「渡航を再検討」に引き下げた。従来はレベル4の「渡航を中止」だった。フランスやカナダ、ドイツを含む 多数の国・地域についても同時にレベル3に緩和した。

一部の国・地域で新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)が収束に向かう中、今回の措置は国際線の利用制限緩和につながる可能性がある。同省はウェブサイトで、米疾病対策センター(CDC)が勧告手法を変更したことに伴う措置だと説明した。

