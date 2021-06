米 ファイザーとドイツの ビオンテックは、12歳未満を対象とした新型コロナウイルス感染症(COVID19)ワクチンの臨床試験を第2/3相に進める。

両社の8日発表によると、第2/3相試験は数週間以内に開始する予定。米国とフィンランド、ポーランド、スペインの90カ所余りで最大4500人の被験者登録を行う。

原題: Pfizer To Launch Final Study of Covid Shot in Kids Under 12 (1)(抜粋)、Pfizer Vaccine Study Transitions to Phase 2/3 in Below Age 12(抜粋)