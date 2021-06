コンテンツ配信ネットワーク、ファストリーのサービスが停止した後、インターネット上でニューヨーク・タイムズやブルームバーグ・ニュース、レディット、英政府などのウェブサイトが利用できなくなった。

ファストリーは、オンラインショッピングやウェブとアプリでのビデオ視聴のためにインターネット上でデータを素早く送信するネットワークを運営している。同社はウェブサイトで英国時間8日午前11時ごろに、 パフォーマンスの問題を調査していると発表した。

全顧客のウェブサイトが影響を受けたわけではなく、一部サイトのサービスは早急に復旧した。

ファストリーは、配信ネットワークの回復方法が判明し修復中だとウェブサイトで発表した。

原題:Fastly Says CDN Fix Has Been Found and is Being Implemented、 Website Outage Hits Reddit, News, U.K. Government Pages(抜粋)