テスラの中国生産車販売台数、５月は前月比29％増の３万3463台

電気自動車(EV)メーカー、米 テスラの中国生産車販売台数は5月に前月比で29%増加した。4月はメンテナンスのために生産が一時停止されていた。中国で風当たりが強まっているテスラ車の販売動向見極めにはあと数カ月必要との見方をアナリストらは示している。

全国乗用車市場情報連合会(乗連会)が8日発表したデータによれば、テスラの中国生産車は先月、3万3463台が販売された。4月は2万5845台だった。5月の販売のうち、1万1527台が輸出された。

テスラ、好調だった中国で変調-抗議に販売急減、事故が重なる

中国では4月にテスラ車の販売が大きく減少。上海国際モーターショーで抗議を受けたり、テスラ車の事故に警官が巻き込まれたりしたことなどが影響した。

乗連会のデータによると、5月の中国市場全体での乗用車販売台数(小売りベース)は前年同月比1.1%増の166万台。前月比では0.8%増えた。5月の新エネルギー車(NEV)販売台数は同177%増の18万5000台。NEVにはEVやプラグインハイブリッド車などが含まれる。

原題: Tesla China Deliveries Surge 29% in May After April Slump (1)、China May Retail Passenger Vehicle Sales Up 1.1% Y/y, PCA Says(抜粋)