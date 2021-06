欧州連合(EU)は新型コロナウイルス不況からの復興プログラム「ネクストジェネレーションEU(NGEU)」の資金を調達するため、8月の夏季休憩入り前に3回、シンジケート団を通じて債券を発行する。EUが投資家との電話会議で明らかにした。

NGEU向けのグリーンボンド(環境債)の枠組みは9月までに発表され、発行はその後になると、EU当局者が電話会議で述べた。

EUは8日午前に発行計画について投資家と会議を持った。発行条件を具体的に策定するための「提案依頼書(RFP)」は既に銀行に送付済み。

EU Says Will Conduct Three Bond Syndications Before Summer Break(抜粋)