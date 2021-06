中国が「反外国制裁法案」を再審議、米に対抗－近く採決か

中国の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会は7日開幕した会議で、米国との対立が深まる中で外国政府による制裁への報復に法的根拠を与える「反外国制裁法案」の審議を再開した。

国営新華社通信が同日遅くに伝えたところによると、全人代憲法・法律委員会は反外国制裁法案の第2次審議案を提出。詳細は示さなかったが、「同法律に従って外国による差別的措置」に対抗する上で法的裏付けを与えるとした。

新疆ウイグル自治区での人権侵害の疑いや中国が輸入可能なテクノロジーの種類に制限を加える措置などを巡り米国と対立する中で、中国は国内の法整備を進めるとした3月の方針通りに動いていることが示された。

トランプ前政権は香港統制強化や新疆ウイグル政策への関与で全人代のメンバー15人を含む45人以上の中国当局者に制裁を発動。一方、中国政府は米共和党のルビオ、クルーズ両上院議員を処罰対象に加えるなど独自の制裁で反撃したが、ドルが国際金融を支配する中では効果が乏しかった。

米中の制裁合戦、ドル支配で米国優位-中国国有銀も従わざるを得ず

このため、共産党は中国に対する内政干渉と判断した行為について外国の政府や企業に報復する他の方策を探った。商務省は今年1月、外国の制裁に従っているとして中国の裁判所がグローバル企業を処罰することを認める規則を公表したが、詳細はほとんど示されなかった。

全人代常務委は10日まで北京で会議を続ける。環球時報は同法案の採決が近く行われるとの見通しを 伝えた。

原題: China Moves Forward With Law Aimed at Countering U.S. Sanctions、China NPC to Review Second Draft of Anti-Sanction Law: Xinhua(抜粋)