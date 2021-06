新型コロナウイルスの起源を巡り、米ローレンス・リバモア国立研究所が昨年5月にまとめた研究報告で、中国・武漢の研究所から外部に漏れたとの仮説に信ぴょう性があり、さらなる調査に値すると結論付けていたとダウ・ジョーンズ(DJ)通信が伝えた。機密文書の内容に詳しい複数の関係者からの情報を引用した。

DJ通信によれば、トランプ政権の最後の数カ月間に米国務省がウイルスの起源に関する調査を実施した際、ローレンス・リバモア国立研究所の研究報告が参考に利用された。

同研究所には生物学的問題についてかなりの専門知識があり、研究報告の評価・判断は、新型コロナ感染症(COVID19)のウイルス「SARSーCoV-2」のゲノム解析を活用して行われたという。

同研究所の広報担当者はDJ通信の取材に対し、引き続き機密扱いとなっている研究報告に関するコメントを控えた。

原題:U.S. Report in May 2020 Said Wuhan Lab Leak Was Plausible: DJ(抜粋)