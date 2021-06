米ＡＭＣ株、３日ぶり上昇－「ミーム銘柄」が幅広く値上がり

7日の米株式市場で映画館チェーンの AMCエンターテインメント・ホールディングスの株価が3営業日ぶりに上昇。AMCやゲームストップを含むいわゆる「ミーム銘柄」が幅広く値上がりした。

AMC株は15%高の55ドルで取引を終了。先週は休場明け後の2営業日で約2倍に上昇したが、内部関係者の株式売却を受けて、その後の2日間は下落していた。

ミーム銘柄急騰を背景に、米証券取引委員会(SEC)は7日、市場操作や他の形態の不正行為がないか市場を監視していると警告。「連邦証券法違反が見つかった場合、個人投資家を保護するために行動する」と表明した。

ほんの数カ月前に破綻の危機にひんしていたAMCは、今では個人投資家のお気に入り銘柄になっている。同社株の年初来上昇率は約2500%と、ラッセル3000種指数の構成銘柄で最大。

7日の取引で他のミーム銘柄も上昇し、クローバー・ヘルスは32%高、ゲームストップは13%高となった。

原題: AMC Shares Jump as New Meme-Stock Favorite Returns to Form、AMC, Clover Health Surge Amid Revival of Meme-Stock Rally (3)(抜粋)