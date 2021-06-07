世界３位ＳＷＦアブダビ投資庁、クオンツチーム拡充－ＡＩで戦略策定

世界３位ＳＷＦアブダビ投資庁、クオンツチーム拡充－ＡＩで戦略策定Nicolas Parasie
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ソフトウエア開発のベテラン、ダビドビッチ氏を新たに採用した
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ダビドビッチ氏はＡＤＩＡの技術プラットフォームを一から立ち上げ
世界３位の政府系ファンド（ＳＷＦ）、アブダビ投資庁（ＡＤＩＡ）は、投資戦略策定のために発足させたデータ分析・人工知能（ＡＩ）チームに新たに幹部人材を迎え入れた。
ＡＤＩＡの広報担当者によると、ゴールドマン・サックス・グループとモルガン・スタンレー、ＪＰモルガン・チェースで勤務経験があるソフトウエア開発のベテラン、アレクサンダー・ダビドビッチ氏が採用された。
ダビドビッチ氏は今週からクオンツ研究開発部門の役職に就き、ＡＤＩＡの技術プラットフォームを一から開発する。
ＡＤＩＡはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビ首長国が石油収入などで得た資金を海外資産につぎ込み運用する役割を担う。グローバルＳＷＦとＳＷＦインスティチュートの推計によると、運用資産額は7000億ドル（約76兆6500億円）弱という。
原題：
World’s Third-Biggest Wealth Fund Grows Quant Team With New Hire（抜粋）