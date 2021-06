ゴールドマン、強制仲裁を見直しへ－株主との話し合いで姿勢転換

ゴールドマン・サックス・グループは株主との最近の話し合いを受けて、強制仲裁の影響開示に関する姿勢を転換した。

ゴールドマンはこれまで、強制仲裁がいかに従業員と職場に影響を与えたかの報告を同行に義務付ける提案に反対していたが、4日の発表資料でこの問題を包括的に見直す方針を表明。見直しが終わり次第、さらなる情報を株主と共有すると説明した。強制仲裁はハラスメント(嫌がらせ)の申し立てが表面化するのを回避するため、ウォール街で長く続いている慣行。

同行の姿勢転換の背景にあるのは、「#MeToo」運動初期にセクハラ被害を告発したジャーナリストのグレッチェン・カールソン氏が支持した提案がゴールドマンの反対にもかかわらずほぼ半分の株主の賛成を得たことだ。ゴールドマンは差別問題でウォール街最大級の集団訴訟を抱えている。ウェルズ・ファーゴなどのライバルは強制仲裁を廃止した。

ウォール街はセクシュアルハラスメントの強制仲裁を廃止したフェイスブックやアルファベット傘下のグーグル、 マイクロソフトなどシリコンバレーの大手企業に後れを取っている。

