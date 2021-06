欧州連合(EU)は、新型コロナウイルス不況からの復興プログラム「ネクストジェネレーションEU(NGEU)」の下での債券発行について、発行条件を具体的に策定するための「提案依頼書(RFP)」を、選択した銀行に送付した。EUが電子メールで明らかにした。

格付けはフィッチ・レーティングスが「AAA」、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが「Aaa」、S&Pグローバル・レーティングが「AA」。数週間内に起債する予定。

European Union Sends RfP to Banks for Its Debut NGEU Bond Deal(抜粋)