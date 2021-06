ビットコインが4日、米電気自動車(EV)メーカー、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の謎めいたツイート後に下落した。

マスク氏はビットコインに関連し、ひびの入ったハートの絵文字をツイート。米ロックバンド「リンキン・パーク」の人気曲「イン・ジ・エンド」に触れる画像も付けた。

ビットコインは一時2.8%下落し、香港時間午前9時20分(日本時間同10時20分)現在、1ビットコイン=約3万7850ドルで取引されている。

原題: Bitcoin Drops After Musk Tweets Broken-Heart Emoji for Token; Elon Musk Tweets Broken Heart Emoji for Bitcoin(抜粋)