ソフトバンクグループはインドの電子商取引企業 フリップカートへの7億ドル(約770億円)投資に向け交渉を進めている。インド紙ミントが事情に詳しい匿名の関係者2人を引用して 報じた。この提案に基づくフリップカートの評価額は280億ドルだとした。フリップカートは米ウォルマート傘下。

それによると、「ソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)2」からの投資提案はフリップカートの12億-15億ドル規模の調達ラウンドの一環。合意まで3-4カ月を要する見込みで、フリップカートは新規株式公開(IPO)前の最後の調達ラウンドとなる公算が大きいという。JPモルガン・チェースとゴールドマン・サックス・グループがIPOの主幹事を務める。

ソフトバンクGとJPモルガンはミントに対しコメントを控えた。ミントはフリップカートとゴールドマンにコメントを求めたが返答はなかったという。

原題:

SoftBank in Talks to Invest $700m in Flipkart, Mint Says(抜粋)