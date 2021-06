米 テスラの5月の中国での受注台数は、4月に比べてほぼ半減した。テクノロジー情報サイトのジ・インフォメーションが、テスラの社内データに詳しい関係者の話として報じた。

それによると、中国受注台数(ネットベース)は4月が1万8000台余りだったが、5月は約9800台に減った。前週比でも受注に回復の兆しは見えていないという。

テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)はジ・インフォメーションのコメント要請に応じていない。

この報道を受け、3日の米株式市場でテスラ株は一時4%余り下落した。

原題:Tesla’s China Orders Halved in May from April, Information Says(抜粋)