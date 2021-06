米金融当局の社債売却、テーパリングの合図とは考えず－ダドリー氏

前ニューヨーク連銀総裁のウィリアム・ダドリー氏は、米金融当局が新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)を受けて導入した既発社債購入ファシリティーでポートフォリオの売却に動くことについて、金融政策の引き締めとは「全く関係ない」との見方を示した。

FRB、既発社債購入ファシリティーのポートフォリオ売却開始へ (2)

ダドリー氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、今回の決定が債券購入のテーパリング(段階的縮小)開始時期や利上げの開始時期について何かを示唆しているとは思わないと述べた。

同氏は、米金融当局はインフレを「全般的に」コントロールすることは可能だが、中古車価格の急騰などに現れている現在の供給制約の一部をコントロールすることはできないと指摘。「パンデミック発生時からなお800万人分の雇用が失われていることを踏まえれば、現時点で大きな賃金インフレのスパイラルが発生するとは考えにくい」と述べた。

Dudley Doesn’t See Fed Unwind of Bond Facility as Taper Signal(抜粋)