米中は正常な意思疎通を始めた、経済と貿易巡り－中国商務省報道官

中国商務省の高峰報道官は3日、劉鶴副首相がタイ米通商代表部(USTR)代表、イエレン米財務長官とそれぞれ協議したことに触れ、中国と米国が経済と貿易について正常な意思疎通を始めたと述べた。

高報道官は記者会見で、両国は特に生産者と消費者の一部問題を実用的に解決し、健全かつ安定した経済・通商関係を推進していくことで合意したと説明した。

高報道官によれば、劉副首相が行った2つの協議はそれぞれ50分程度で、いずれも専門的で率直かつ建設的な話し合いだった。双方は米中の経済・貿易関係が非常に重要であり、協力すべき多くの分野があることでも意見が一致したという。

高報道官は中国の輸出が1-6月(上期)は良好な勢いを維持すると指摘。中国はコモディティーの安定供給・価格を確実に保ち、輸入の分散化と国際協力を目指し続けるとも話した。

また、中国企業は昨年7-12月(下期)から原材料価格上昇や不安定な外国為替相場、物流問題という課題に見舞われていると語った。

原題:China, U.S. Have Started Normal Trade Communications: Mofcom、China’s Exports to Keep Good Momentum in 1H, Mofcom Says(抜粋)