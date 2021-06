ＪＢＳ、全ての米施設で３日に操業再開－サイバー攻撃からの復旧順調

世界最大の食肉加工会社、ブラジルの JBSの米国部門は2日、全ての施設で3日に生産を再開する予定について、順調に進んでいると明らかにした。同社はサイバー攻撃の影響で世界中の施設で操業を停止していた。

発表資料によると、世界各地にある豚肉、鶏肉、調理済み食品の全工場のほか、米国とオーストラリアの牛肉処理工場の大部分を含む多くの同社施設が2日に操業を再開した。

ただ、同日午後に米テキサス州の工場に戻ってきた従業員は通常とは異なる手作業での処理に備えるよう指示されている。

同社ではナイフの研磨から生産ラインの速度調整に至るあらゆる作業工程が自動化されており、操業再開は円滑には進まない見込みだ。ネットワークは復旧したものの、一部のシステムはまだ稼働しておらず、通常より手作業が増えるとみられている。

ペンシルベニア州ソーダートンのJBS牛肉処理施設に勤務する組合員1500人を代表する全米食品商業労働組合(UFCW)支部の責任者ウェンデル・ヤング氏は「多くの工程が自動化され、テクノロジーへの依存度が高い」と指摘。「昔ながらのやり方に切り替えて作業を進めることは可能だが、実行する前に全てがスムーズに動くか確認する必要がある」と述べた。

週末のサイバー攻撃により、JBSは米国内の全ての牛肉処理工場の操業停止を余儀なくされ、豚肉と鶏肉の生産にも遅れが出た。豪州の食肉事業のほか、カナダの少なくとも1つの工場も稼働を停止した。JBSは世界20カ国に拠点を持ち、鶏肉生産で米2位のピルグリムズ・プライドを傘下に抱える。

JBSにコメントを求めたが、今のところ返答はない。

原題: JBS Plants Limp Back From Hack With Old-School Manual Labor (2)、JBS USA to Resume Production at All Facilities on Thursday(抜粋)