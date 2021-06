フィラデルフィア連銀総裁、テーパリング議論を考えてみる時期だろう

フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は、月間1200億ドル(約13兆1500億円)規模の米国債と住宅ローン担保証券(MBS)の購入について、「少なくともテーパリング(段階的縮小)の議論を考えてみる時期だろう」と述べた。

ハーカー総裁は2日、バーチャル形式のイベントで講演。原稿によれば、同総裁はテーパリングは「ある日突然行うようなことではない」と述べ、「グレートリセッション(大不況)で得た戦略に従う必要がある。つまり緩やかに債券購入の縮小を始めることだ。景気が引き続き上向くのに伴い、当局は慎重かつ系統的に緩和策を取り除いていく」と続けた。

労働市場については「経済の再開が続けば、数カ月内に雇用創出は回復すると予想している。現在の見通しでは、労働力が新型コロナウイルス禍前のトレンドに回帰するのは来夏ごろと見込んでいる。言い換えれば、しばらくはかかるということだ」と話した。

ハーカー総裁は景気が勢いを増し、大規模な財政支援や金融緩和策が講じられている中で、「インフレ上昇のリスクが一定程度ある」との認識を示し、「当局は引き続き動向を注視していく」と述べた。同総裁は今のところ2021年のインフレ率は3%に近いとみている。

同総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で議決権を有していない。

