【新型コロナ】ファイザー製と心筋炎に関連も、ＥＵの接種2.5億回超

米ファイザーとドイツのビオンテックが開発した新型コロナウイルスワクチンと、このワクチンを2回接種した若い男性に見られた心筋炎とが関連している可能性を、イスラエルの保健当局が発見した。当局の調査によると、ワクチン接種が始まった2020年12月から21年5月までの間に275例の心筋炎発症を確認。約半数は基礎疾患のある人だった。それでも同国保健省は2日、12-16歳をワクチンの対象年齢に追加すると発表した。

ファイザー製コロナワクチンと心筋炎に関連の可能性-イスラエル

欧州連合(EU)で2日、ワクチン接種が累計2億5000万回を突破した。欧州委員会のフォンデアライエン委員長は、7月に成人の7割接種という目標の達成に向けて順調だとの見方を示した。ジョンソン英首相は、英国は引き続き月内にロックダウン(都市封鎖)規制を全面解除できる方向だとしつつ、最近は感染者増加が見られており、注意が必要だと警告した。

ドイツは夏以降に新たな感染の波が発生する事態を未然に防ぐ方法を模索している。ワクチン接種を完了させるため、ロシア産ワクチン「スプートニクV」を購入する必要が出てくるだろうと、地方政府の当局者がロシア・ドイツ実業界のイベントで語った。

英銀HSBCホールディングスは、ワクチン接種促進に取り組む香港政府に協力し、従業員に計2日のワクチン休暇を付与することにした。

HSBCが香港政府に協力、ワクチン接種受ければ有給休暇2日プラス

オーストラリアのメルボルンは、当初7日間としていたロックダウン(都市封鎖)をさらに7日 延長する。市内で発生したクラスターの規模が拡大したことなどを考慮した。

台湾政府は接種能力の整備を進めており、ワクチン提供が増えれば、週100万人超に接種することを目指している。中央感染症指揮センターの荘人祥報道官が記者会見で述べた。

台湾、週100万人超のワクチン接種能力を整備へ

米ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの集計 データによると、世界の新型コロナ感染者数は1億7120万人を、死者数は356万人をそれぞれ超えた。ブルームバーグの ワクチントラッカーによれば、世界のワクチン接種は計19億4000万回を上回った。

