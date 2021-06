ＡＭＣ、個人投資家に報いる新たな取り組み開始－株高受け特典提供

米映画館チェーンの AMCエンターテインメント・ホールディングスは、ネットの情報拡散に個人投資家が呼応する「ミーム銘柄」現象に乗じている。

AMCは2日、個人投資家に特別上映や無料ポップコーンなどの特典で報いると発表した。個人投資家は同社の株価を今年に入って1400%押し上げる一助となってきた。前日には、こうした株価上昇を武器に財務てこ入れに向け、同社の主要債権者の1社であるヘッジファンドの マドリック・キャピタル・マネジメントから2億3000万ドル(約252億円)を調達した。

アダム・アロン最高経営責任者(CEO)は「当社の投資家の多くはAMCへの支援と信頼を示してきた。つまるところ、こうした人々はAMCの所有者であり、私は彼らのために働いている」と発表文で説明した。

発表文によれば、3月11日現在で320万人余りの個人投資家がAMCの株式を保有しており、同社投資家の80%超を占める。

AMC株は一時31%上昇し、最高値を更新。時価総額は210億ドルとなり、ゲームストップ(約190億ドル)を超えた。

