ロビンフッド、取締役会に大物３人起用－ＩＰＯに向け陣容強化へ

ロビンフッド、取締役会に大物３人起用－ＩＰＯに向け陣容強化へMisyrlena Egkolfopoulou、Annie Massa
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アップルでｉＰｏｄ開発に携わったルービンスタイン氏が新取締役に
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ゼーリック元世銀総裁とＰｗＣパートナーのループ氏も取締役会入り
取引アプリ運営の米ロビンフッド・マーケッツは予定する新規株式公開（ＩＰＯ）を控え、新たにテクノロジー業界などから大物３人を取締役会に迎えた。
同社は１日の発表資料で、かつて米アップルで「ｉＰｏｄ（アイポッド）」の開発に携わり、現在アマゾン・ドット・コムの取締役でもあるジョン・ルービンスタイン氏と、元世界銀行総裁のロバート・ゼーリック氏が取締役会に直ちに加わると明らかにした。会計事務所プライスウォーターハウスクーパース（ＰｗＣ）のパートナー、ポーラ・ループ氏は17日付で取締役会入りするという。
ルービンスタイン氏はアップル共同創業者の故スティーブ・ジョブズ氏の長年の側近で、ヘッジファンド運営会社ブリッジウォーター・アソシエーツの共同最高経営責任者 （ＣＥＯ）を務めた経歴も持つ。
３月に非公開の形で米証券取引委員会（ＳＥＣ）にＩＰＯ申請を行ったロビンフッドは、上場に向けて勢いを加速している。同社は上場先にナスダックを選択しており、４－６月（第２四半期）中にもＩＰＯを実施する可能性があるとブルームバーグ・ニュースが報じていた。
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原題：Robinhood Turns to the ‘Podfather’ for Board Before Planned IPO、Robinhood Prepares for IPO by Adding Three New Board Members（抜粋）