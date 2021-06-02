ロビンフッド、取締役会に大物３人起用－ＩＰＯに向け陣容強化へ

取引アプリ運営の米 ロビンフッド・マーケッツは予定する新規株式公開（ＩＰＯ）を控え、新たにテクノロジー業界などから大物３人を取締役会に迎えた。

同社は１日の発表資料で、かつて米アップルで「ｉＰｏｄ（アイポッド）」の開発に携わり、現在アマゾン・ドット・コムの取締役でもあるジョン・ルービンスタイン氏と、元世界銀行総裁のロバート・ゼーリック氏が取締役会に直ちに加わると明らかにした。会計事務所プライスウォーターハウスクーパース（ＰｗＣ）のパートナー、ポーラ・ループ氏は17日付で取締役会入りするという。

ルービンスタイン氏はアップル共同創業者の故スティーブ・ジョブズ氏の長年の側近で、ヘッジファンド運営会社ブリッジウォーター・アソシエーツの共同最高経営責任者 （ＣＥＯ）を務めた経歴も持つ。

I’m thrilled to welcome Jon Rubinstein, Paula Loop and Robert Zoellick to Robinhood’s board of directors. Their tremendous experience across finance, technology, accounting, governance and public policy will help us deliver more for our customers. https://t.co/8HeIfLpvMx — VLAD (@vladtenev) June 1, 2021

３月に非公開の形で米証券取引委員会（ＳＥＣ）にＩＰＯ申請を行ったロビンフッドは、上場に向けて勢いを加速している。同社は上場先にナスダックを選択しており、４－６月（第２四半期）中にもＩＰＯを実施する可能性があるとブルームバーグ・ニュースが報じていた。

原題： Robinhood Turns to the ‘Podfather’ for Board Before Planned IPO、 Robinhood Prepares for IPO by Adding Three New Board Members（抜粋）