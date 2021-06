台湾積体電路製造(TSMC)は、米アリゾナ州フェニックスに総工費120億ドル(約1兆3140億円)規模の半導体工場を建設する計画の進展を明らかにした。テクノロジーのサプライチェーンの信頼性と安全性を巡る米国の懸念解消に向けた一歩となる。

魏哲家最高経営責任者(CEO)は1日、同社の年次北米テクノロジーシンポジウムに向けた事前収録のプレゼンテーションで、建設が「順調に進んでいる」と語った。魏CEOはまた、同州の工場で2024年までに回路線幅5ナノ(ナノは10億分の1)メートルの先端半導体を量産する計画をあらためて示した。

原題:

TSMC Says Construction of Arizona Chip Plant Is ‘Well Underway’(抜粋)