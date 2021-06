ミネアポリス連銀総裁、高インフレが長期にわたり続く可能性は低い

米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は1日、CNNのインタビューで「『景気は過熱しつつあるのか』、そして『大型の経済対策実施によりインフレ率の上昇が長期間続くのか否か』ということを巡り現在、議論が活発になっている」と述べた。

総裁は「インフレ率の上昇が長期間続くとは私は考えていない。女性や失職した人を再び労働力として復帰させられると考えているからだ」と説明。その上で、「復帰させられない場合は、高いインフレ率はよりもっと憂慮すべきものとなる。景気が過熱しつつある兆候を示すことになるためだ」と付け加えた。

さらに「労働市場の立て直しに10年を要した。ここから回復にさらに10年費やすわけにはいかない。インフレを強く懸念する人が一部にいるという事実は十分認識しているが、そうした人々も前回の景気回復時に数百万もの米国人が脇に追いやられていたことについては、それほど懸念していなかったようだ」と語った。

総裁は「向こう3、4カ月に学校は完全に再開し、新型コロナウイルス禍は真の意味で終息すると楽観している。そして失業保険の延長給付も失効する」とした上で、それら3つの要素が労働市場への参加に一定の影響を及ぼしていると説明。ただ3つのうちどの要素が最も強く影響しているかは分からないとも述べた。

カシュカリ総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で議決権を持たない。

原題:Fed’s Kashkari Says High Inflation Probably Not Here to Stay(抜粋)