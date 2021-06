セントルイス連銀総裁、米国の労働市場は見掛けよりタイト－報道

米国の労働市場は見掛けよりも引き締まっているとの認識をセントルイス連銀のブラード総裁が示した。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)とのインタビューで語った。

同総裁は「労働市場はかなりタイトだと解釈すべきだとの判断に傾きつつある」と述べた。月々の雇用者数の伸びが当面100万人に達することは想定していないとした上で、労働市場のタイトさを測るのに、求人に対する失業の割合など他の指標を参照することを「支持し始めている」と語った。

また、連邦準備制度は月1200億ドル(約13兆1600億円)の債券購入の漸減(テーパリング)についての協議開始に近いとも述べた。インフレ率は2022年いっぱい、当局目標の平均2%を上回るとの見通しも示した。

将来の利上げについては当局が慎重に進めるとし、超低金利からの引き上げは資産購入を終了した後になると示唆した。

原題:Fed’s Bullard Says U.S. Jobs Market Is Tighter Than It Looks: FT(抜粋)