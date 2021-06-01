【米中ウオッチ】子供３人まで、持ち株会社構想、元高抑制、ＴＳＭＣ

【米中ウオッチ】子供３人まで、持ち株会社構想、元高抑制、ＴＳＭＣBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- 中国が産児制限緩和へ、子供３人まで容認－少子高齢化の歯止め狙う
- 中国脅かす出生率低下、人口のピークは25年か－産児制限をさらに緩和
- 中国、華融など不良債権処理４社の持ち株会社新設を検討－関係者
- 中国、鳥インフルエンザ「Ｈ10Ｎ３」型でヒトへの感染報告
- シノバック製コロナワクチン、75％接種で感染制御－ブラジルの研究
- 広東省仏山市がコロナ陰性証明義務付け、市外に出る場合－ＣＣＴＶ
- 中国中銀、外貨預金準備利率引き上げへ－人民元上昇抑制が狙いか
- 【中国インサイト】外貨預金準備率引き上げ、人民元高抑制の狙い鮮明
- 人民元の中心レート、予想より元安－外貨預金準備率引き上げ発表後
- 人民銀、外為市場での投機的動き対応でさらなる手段－ＳＡＦＥ元幹部
- マカオのカジノ収入、５月は予想上回る伸び－５連休で本土から観光客
- ＴＳＭＣが日本で先端半導体の実装技術開発、旭化成やイビデンと連携
- 新疆ウイグルに国連の「自由な立ち入り」を－豪ＮＺ首脳が中国に促す
- ＢｏｆＡは香港、中国本土で全従業員のオフィス復帰を計画
- アップル、製造パートナーの行動規範違反が減少－20年の調査報告
- テスラ車に懸念強める中国、一部公務員に購入規制－関係者
- 大連万達の不動産部門が資金調達へ、20余りの投資家が関心－関係者
- ＯＥＣＤ、世界成長率予想5.8％に上方修正－急回復で地域格差拡大も
- ＯＥＣＤ経済見通し：今年の世界成長率5.8％－米国6.9％、中国8.5％