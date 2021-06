豪中銀、政策金利を0.10％に据え置き－３年国債利回り目標も維持

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は1日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を過去最低の0.10%に据え置くことを決定した。3年国債の利回り目標も0.10%前後のまま維持された。



ブルームバーグが調査したエコノミスト33人全員が政策金利の据え置きを予想していた。

豪中銀の声明の主な内容は次の通り。

早くても24年になるまで利上げの条件整わない公算

貸し出し基準が維持されることが重要

景気回復は従来の予想より力強い

7月の会合で利回り目標と追加の量的緩和(QE)を検討

経済の一部で労働力不足が報告されている

完全雇用への復帰に高い優先度

原題:RBA Keeps Rate Unchanged at 0.10%; Decision History、RBA Keeps Key Rate, Yield Unchanged, as Seen by All Economists、RBA’s Lowe Keeps Benchmark Interest Rate at 0.10% (Full Text)(抜粋)