プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社 KKRとクレイトン・ドゥビリエ&ライス( CD&R)は、企業向けデータクラウドを手掛ける米 クラウデラの買収と株式非公開化に向け合意に近づいている。事情に詳しい複数の関係者を引用し、ダウ・ジョーンズ(DJ)通信が伝えた。

DJによると、KKRとCD&Rは1日にもクラウデラ買収で最終合意する可能性がある。詳細な条件は明らかでないという。ブルームバーグのデータによれば、クラウデラの現在の企業価値は約38億ドル(約4160億円)。

クラウデラが買収を打診され、身売りの可能性を検討しているとブルームバーグ・ニュースが2020年6月の段階で報じていた。

原題: KKR, CD&R Close to Deal to Take Cloudera Private, Dow Jones Says、KKR, CD&R Near Deal to Buy Cloudera, Take It Private: DJ(抜粋)