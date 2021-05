欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、クノット・オランダ中銀総裁は2021年後半に予想される物価上昇が一時的か持続的かどうかは「賃金の反応に左右される」と語った。

クノット氏はオンラインで配信されたイベントで、「ユーロ圏の労働市場には依然かなりのスラック(たるみ)」があると指摘。「この一時的な物価上昇が二次的な影響や賃金の大幅な上昇圧力につながる可能性を示す兆候を私は現時点で見ていない」と述べた。

一方、「当然ながら資産インフレは別の話だ。多くの資産インフレが観察されている」と語った。

ECB’s Knot: No Signs Rising Inflation Rates Will Be Permanent(抜粋)