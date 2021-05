中国中銀、外貨預金準備利率を引き上げへ－人民元の上昇抑制が狙いか

中国人民銀行(中央銀行)は31日、外貨を対象とした預金準備率を6月15日に2ポイント引き上げて7%にすると発表した。金融機関の外貨流動性管理を強化する狙いがあるとしている。

外貨預金準備率の引き上げは2007年以来。中国本土市場で外貨流通を減らす効果があり、人民元の上昇抑制に寄与する可能性がある。

人民元は今月、ドル安や資本流入を背景に1.7%上昇し、月ベースの上昇率は昨年11月以来の高さに向かっている。31日は対ドルで一時0.2%上げていたが、香港時間午後5時半(日本時間同6時半)現在はこの上昇分を削って、前日比ほぼ変わらずの1ドル=6.3684元。

