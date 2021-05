中国は産児制限を緩和し、夫婦1組につき3人まで認めると、共産党の習近平総書記(国家主席)主宰の中央政治局会議を引用して国営新華社通信が伝えた。これまでは夫婦1組当たり子供2人までもうけることが認められていた。

原題:

China to Allow Three Children Per Couple: Xinhua(抜粋)