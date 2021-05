英中銀は緩和解除へ一段の備えを－ホールデン氏がインフレリスク指摘

イングランド銀行(英中銀)のチーフエコノミスト、アンドルー・ホールデン氏は、当局は金融緩和の解除にもっと備えるべきだとの見解を述べた。

英シンクタンク、金融イノベーション研究センターとのインタビューがユーチューブで公開された。ホールデン氏はこの中で、「異例の急激なリセッション(景気後退)の後には、異例の急回復が続く。つまり世界的な金融危機後と同じような政策戦略を想定すべきではないということだ」と述べ、「当時の刺激策は非常に長期間にわたり続いた。今回の回復ペースは非常に速いだろう」と話した。

同氏は「われわれ金融政策当局者は刺激策の解除に一段と備える必要がある。そうしなければ、需要が経済の供給サイドを上回り」、インフレを加速させるというリスクを伴うと指摘した。

英国のインフレリスクについて、ホールデン氏は米国よりも低いとみている。「英国は米国とは違う。英国の経済活動はまだ、新型コロナウイルス禍前と比べて8ー10%低い。米国は1-2%といったところだ。景気回復のサイクルで米国はずっと先に進んでいる」と述べ、米国はより大規模な財政出動を行っていると加えた。

原題:Haldane: BOE Should Be More Ready to Withdraw Monetary Stimulus(抜粋)