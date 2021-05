フランスがリセッション(景気後退)入りした。1-3月の国内総生産(GDP)が下方修正され、2四半期連続のマイナス成長となった。

仏国立統計経済研究所(INSEE)が28日発表した1-3月GDP改定値は前期比0.1%減。速報値は0.4%増だった。

新型コロナイウルスのパンデミック(世界的大流行)が始まってから、経済規模がユーロ圏で2番目に大きなフランスがリセッションに陥るのはこれで2回目。

同日発表された4月の仏個人消費は前月比8.3%減少。

原題: France in Double-Dip Recession at Start of 2021 After Revisions、French Economy Contracts 0.1% Q/q in 1Q; Prelim Expansion 0.4%(抜粋)