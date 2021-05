インフレは70年代と異なる、短期物価高に騒がず対応－ＮＺ中銀総裁

ニュージーランド準備銀行(中央銀行)のオア総裁は28日、現在のインフレは1970年代のような状況とは大きく異なるため、主要中銀は短期的な物価高に騒がず対応する自信があるとの認識を示した。

オア総裁はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「70年代と80年代、スタグフレーションの恐怖は全く別の世界だ」と指摘し、「原材料や中間投入材、最終消費財の多くには単一のグローバル価格があり、私たちはそれをグーグルで検索し、待つ準備ができている」と述べた。

従って現在の主要中銀には「より長く待つ用意がある。安定したインフレ期待があり、価格設定ははるかに柔軟で、全般的なインフレは広がらないとの確信を強めているためだ」と語った。

NZ中銀のオア総裁

NZ中銀は今週、他の多くの中銀に先駆け来年にも利上げを始める可能性があるとの見通しを示したが、オア総裁はまだ時間はあると説明。「インフレ圧力が最終的に正常化し、金利水準をより中立的なレベルに戻せると期待できる見通しが中銀の基本予想であり、これに関して自信を深めている」とした上で、「今から来年半ばまでには長い時間がある。ただ、現時点でこれが最善の展望だ」と話した。

