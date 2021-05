バイデン大統領の計画は米国の競争力高める－レモンド米商務長官

レモンド米商務長官は27日、バイデン大統領の財政出動計画は全世界、特に中国に対する米国の競争力向上に焦点を当てたものだと指摘した。

レモンド長官はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、バイデン氏の計画は「われわれの教育制度向上とインフラの改善、製造業への投資という、全て中国との競争に関するものだ」とした上で、「中国に対抗する方法はより速いペースで前進し、米国に投資することだ」と語った。

レモンド米商務長官がバイデン大統領の経済対策について語る (出典:ブルームバーグ)

バイデン政権の対中戦略見直しについてレモンド長官は、「特定の大きな発表または期限を伴うプロセスというより、現在進行中のプロセス」にあると語った。

さらに、米国は半導体に関して台湾積体電路製造(TSMC)への依存度が非常に高いとした上で、1社または1カ国に過度に依存する影響を受けにくくするため、いずれ国内に6、7の半導体工場を整備することが米国の計画になるだろうと述べた。

原題:

Commerce Chief Says Biden Plan Boosts U.S.’s Ability to Compete、U.S. Plans 6 or 7 Domestic Semiconductor Plants, Raimondo Says(抜粋)